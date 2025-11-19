ГД одобрила предложение зачитывать расходы без ограничений плательщикам УСН

Госдума одобрила предложение Минфина разрешить плательщикам упрощенной системы налогообложения (УСН) не только расходы, которые прямо указаны в Налоговом кодекс, но и иные их категории, сообщают «Ведомости» .

На данный момент в п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса указано 44 наименования расходов. Они могут быть приняты, если предприниматель или компания докажет, что они обоснованы экономически и подтверждены документально.

Минфин предложил внести в этот перечень «иные расходы», сделав его открытым. Такое предложение ранее внесло бизнес-объединение «Опора России». В том числе Госдума рекомендовала ведомству рассмотреть расширение закрытого перечня расходов.

Исполнительный директор «Опоры России» Андрей Шубин отметил, что сейчас по УСН нельзя учитывать целый ряд расходов. Среди них штрафы и пени, расходы на специальную оценку труда, представительские расходы, экспортные пошлины и многое другое.

Ранее Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) предложила создать отдельный ОКВЭД и налоговый режим для деятельности пунктов выдачи маркетплейсов. Соответствующее письмо направили министру экономического развития Максиму Решетникову.

