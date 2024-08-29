«Газпром» увеличил поставки в Китай на 37% за восемь месяцев этого года

За восемь месяцев этого года «Газпром» увеличил поставки голубого топлива в КНР на 37% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает ТАСС .

Глава холдинга Алексей Миллер отметил, что крупнейшие потребители в Азиатско-Тихоокеанском регионе являются ключевыми партнерами компании. И в первую очередь речь идет о Китае.

Про его словам, «Газпром» наращивает поставки голубого топлива в КНР по газопроводу «Сила Сибири». За восемь месяцев они увеличились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого, как отметил Миллер, в 2024 году «Газпром» уже семь раз обновлял суточные рекорды поставок в Китай.

Он добавил, что газопровод «Сила Сибири» в КНР выведут на проектную мощность в 38 млрд куб. м голубого топлива уже в следующем году. А к 2027 году планируется осуществлять поставки и по «дальневосточному» маршруту.

Миллер отметил, что «Газпром» продолжает реализовывать крупнейшие инвестиционные проекты с учетом спроса на голубое топливо.

Ранее стало известно, что из-за жары в июле РФ произвела на 16% больше газа. Наибольшее количество голубого топлива за этот период произвел «Газпром».