«Газпром» бьет собственные рекорды дважды за неделю

сегодня в 22:31

Всего через два дня после установления предыдущего рекорда компания заявила о новом абсолютном историческом максимуме.

Согласно данным пресс-службы газового гиганта, 25 августа суточный объем подачи газа в Единую систему газоснабжения России достиг отметки в 707,9 миллиона кубометров. Таким образом, был превзойден результат, зафиксированный 23 августа 2024 года, который составлял 701,8 миллиона кубометров.

Основной причиной столь значительного роста потребления, традиционно низкого в летние месяцы, стала аномально холодная погода, установившаяся в начале недели на территории двух ключевых федеральных округов — Северо-Западного и Центрального.