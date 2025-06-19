Гарбузов: в ОЭЗ Москвы создадут медико-технический кластер

На ПМЭФ-2025 департамент инвестиционной и промышленной политики столицы подписал соглашение с Минпромторгом РФ и АНО «Консорциум Медицинская техника» о взаимодействии по развитию производства высокотехнологичной медтехники и создании медико-технического кластера в ОЭЗ «Технополис Москва», сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Кластеризация позволяет консолидировать усилия компаний при разработке или освоении необходимых технологий. Также, в отличие от самостоятельных производств, у участников кластеров есть общая инфраструктура, например, лаборатории или центры практической подготовки кадров.

«Сегодня на территории ОЭЗ „Технополис Москва“ уже успешно функционирует один из крупнейших в РФ фармацевтических кластеров. В него входят 14 компаний, восемь из которых уже запустили производство. В рамках подписанного соглашения планируем создать еще один кластер, направленный на развитие медицинской отрасли. Он будет специализироваться на разработке высокотехнологичного медицинского оборудования», — прокомментировал Гарбузов.

Согласно тексту документа, организации подготовят совместные предложения по созданию инфраструктуры и организации производства медтехники в новом медико-техническом кластере ОЭЗ Москвы.

«Минпромторг России уделяет особое внимание производству качественной, высокотехнологичной отечественной медицинской техники. Кластер — инфраструктура развития отрасли сетевого межрегионального принципа. Первый якорный проект в рамках деятельности кластера — это трансфер технологий из дружественных стран и локализация высокотехнологичного оборудования на территории Российской Федерации. Также необходимо отметить, что несмотря на наличие более 40 отраслевых импортозамещающих промышленных кластеров, еще не было ни одного, ориентированного именно на производство медицинской техники», — добавил замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Помимо этого, генеральный директор АНО «Консорциум Медицинская техника» Кирилл Литвицкий рассказал более подробно о системе промышленных кластеров.

«Система промышленных кластеров признана одним из самых эффективных инструментов развития инвестиционной и промышленной политики, для отечественных предприятий. В рамках развития нашего практического трехстороннего взаимодействия на базе ОЭЗ „Технополис Москва“ уже размещен офис кластера и в конце текущего года ожидается производственная площадка нового мультибрендового производителя медицинской техники экспертного уровня АО „НПО „РМед“. Одним из перспективных направлений деятельности кластера мы видим в распространении практики офсетных контрактов, в том числе межрегиональных, как значительная мера поддержки отечественного производства», — пояснил он.