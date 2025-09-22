Гарбузов: в Москве растет спрос на хлебобулочные и мучные кондитерские изделия

В Москве функционируют сотни предприятий пищевой промышленности. За первые семь месяцев 2025 года столичные производители хлебобулочных и мучных кондитерских изделий увеличили объем отгрузки почти на треть, а общая стоимость поставленных товаров превысила 72 миллиарда рублей, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что пищепром остается одним из ключевых направлений экономики столицы, демонстрируя стабильность и уверенный рост.

«Рынок хлебобулочных и мучных изделий, в частности, уверенно растет. С января по июль 2025-го московские компании отгрузили продукции на 32,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Общая сумма поставленных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий превысила отметку в 72 млрд рублей», — отметил Гарбузов.

Например, кондитерская фабрика «Тортофф», поставляющая торты в 201 город России, в 2025 году удвоила свои производственные мощности. Это позволило предприятию нарастить выпуск продукции до 2 т в сутки. Для удобства жителей столицы компания также активно развивает продажи через маркетплейсы.

Еще одна столичная компания, «Розен Бейкери», стала одной из первых в России, наладивших производство мучных изделий методом шоковой заморозки. Расширив ассортимент до более чем 50 наименований с разнообразными начинками и увеличив географию поставок, она предлагает покупателям как полуфабрикаты, так и готовую выпечку.

Стабильный рост демонстрирует и хлебокомбинат «ПЕКО». Предприятие ежедневно выпускает широкий перечень продукции — от традиционного хлеба до тортов и восточных сладостей. В 2025 году компания автоматизировала производство хлебобулочных изделий и открыла новое направление — выпуск замороженной продукции, что помогло увеличить выручку более чем на 20%.

Также в столице работает компания «Другой Хлеб», предлагающая альтернативу обычному хлебу, подходящую для различных типов питания: кето, палео диет и лечебных протоколов. В ассортименте представлены вафли на рисовой и овсяной муке, низкоуглеводные изделия, а также тесто и смеси для выпечки.