Гарбузов: в Москве производители мебели удвоили поставки за 5 месяцев

За январь–май этого года столичные предприятия нарастили поставки мебели почти в 2,3 раза по сравнению с таким же периодом 2024 года, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

На сегодняшний день более 140 предприятий выпускают в мегаполисе мебель, которая востребована как внутри московской агломерации, так и за ее пределами.

«Всесторонняя поддержка города, включая программу льготного инвесткредитования, офсетные контракты и другие инструменты, позволяет промышленникам создавать качественные товары, наращивать объем отгрузки и выпуска конкурентоспособной продукции. За первые пять месяцев 2025-го мебельные предприятия произвели продукции почти на 3,8 млрд рублей, что на 17,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года», — сказал Гарбузов.

За январь–май в сегменте металлической мебели хозяйственно-бытового назначения производство увеличилось на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Сильно вырос и выпуск деревянной мебели: изделий для спален, столовых и гостиных произвели на 12,3% больше. Эта динамика говорит о высоком потенциале мебельной отрасли Москвы и растущем спросе на российскую продукцию.

Так, московская мебельная фабрика «Домотека» является одним из ведущих производителей кухонных столов и стульев. Она постоянно наращивает производственные и складские площади, объем которых сейчас составляет более 15 тыс. кв. м. При высоком темпе производства и насыщенном складском запасе фабрика каждый год вводит новые модели столов и стульев.

Для изготовления продукции она использует современные материалы, соответствующие требованиям к качеству, экологической безопасности и требованиям ГОСТ. Так, каркасы стульев в «Домотеке» делают из стали с применением технологии трехкратной обработки хромом или метода порошковой окраски, а сиденья с использованием экокожи, ткани и велюра — в ассортименте представлено свыше 15 вариантов цветов и фактур. При изготовлении столов фабрика использует закаленное стекло, искусственный камень, керамическую плитку, керамогранит и иные материалы. Детали столов, в зависимости от модели, делают из ламинированной ДСП или МДФ, покрытой защитной пленкой.

Мебельная фабрика Interio Grand использует передовые технологии и экоматериалы для создания высококачественной продукции. Она выпускает лестницы и двери разных стилей, шкафы, кресла, диваны и кровати — от стандартных до дизайнерских. Есть декоративные стеновые панели, кухонные гарнитуры, полки, столы и стеллажи. Кроме того, создается уникальная авторская мебель по индивидуальным эскизам для реализации самых смелых идей.

«Наша компания успешно развивается и расширяет производственные возможности. В текущем году мы открыли собственное производство хрусталя и представили эксклюзивную коллекцию мебели „Жар-птица“, объединившую в себе вековые традиции ручного мастерства и современные дизайнерские решения. Коллекция включает изысканный шкаф и элегантный комод, украшенные элементами из хрусталя», — отметил гендиректор компании Александр Шошев.

Сейчас площадь фабрики — 3 тыс. «квадратов», а годовой оборот — свыше 500 млн рублей. Она ориентирована преимущественно на индивидуальный подход: 95% ее проектов выполняются по персональным заказам клиентов. География заказчиков преимущественно сосредоточена в Московском регионе — 75% заказчиков находятся в столице и Подмосковье.