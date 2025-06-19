Гарбузов: ПСБ будет финансировать строительство Ледового дворца в Сколкове

В рамках XXVIII Петербургского международного экономического форума Москва, Российский фонд прямых инвестиций, ООО «ХГ Сколково» и ПАО «Банк ПСБ» заключили четырехстороннее соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по созданию и эксплуатации мультифункционального комплекса на территории инновационного центра «Сколково», заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

В рамках соглашения АО «УК РФПИ», ООО «ХГ Сколково», ПАО «Банк ПСБ» взяли на себя обязательства организовать привлечение инвестиций для финансирования проекта.

«Государственно-частное партнерство — один из наиболее эффективных механизмов развития социальной и экономически важной инфраструктуры. В рамках концессионного соглашения на территории инновационного центра „Сколково“ появится многофункциональный спортивный комплекс площадью 19 тыс. кв. м. Совокупные инвестиции в реализацию этого проекта составят около 3,5 млрд рублей, при этом порядка 1,4 млрд вложит Правительство Москвы. Около 10% от общего времени работы спорткомплекса будет отведено для льготного посещения ледовых площадок жителями столицы», — рассказал Анатолий Гарбузов.

Мультифункциональный комплекс объединит площадки для более чем 15 видов спорта. На его территории организуют тренажерный зал, батутный центр, залы для единоборств, керлинга, игровых видов спорта, падел-тенниса и сквоша.

«Государственно-частное партнерство охватывает не только традиционные сектора, среди которых инфраструктура, транспорт, промышленность, но и сферу здравоохранения и спорта. Ярким примером является проект строительства многофункционального спортивного комплекса, который реализуется в партнерстве с городом Москва и ведущими инвесторами. РФПИ активно инвестирует в проекты по поддержке здорового образа жизни, повышения качества жизни и популяризации спорта, рассчитываем, что комплекс станет новой точкой притяжения для москвичей», — уточнил гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Помимо этого, известно, что в спорткомплексе будет функционировать детская хоккейная школа, где смогут заниматься почти 300 спортсменов, и школа по фигурному катанию. При этом юные спортсмены смогут учиться в иновационной школе СКОЛКА, где график учебных занятий будет подстроен под спортивные секции.

«Мы осознанно выбрали территорию Сколково — наш комплекс должен быть технологичным проектом, учитывающим современные тенденции классического и виртуального спорта, который на многие годы станет образцом для спортивных объектов. Ребята не просто смогут заниматься в спортивных секциях, но и учиться в инновационной школе „СКОЛКА“, где график учебных занятий будет совмещен с профессиональными секциями. Это будет наш первый проект „Спорт+Образование“, где одно не мешает другому, а дополняет, делая юного спортсмена гармонично развитой личностью», — добавил основатель школы «Красная машина» и инициатор проекта «Хоккейный город „Сколково“ Роман Ротенберг.

Он уточнил, что ГК «Красная машина» вместе с Федерацией хоккея России постоянно работают над развитием детского спорта в стране.

Кроме этого, председатель ПСБ Петр Фрадков рассказал более подробно о поддержке стратегических инициатив, направленных на популяризацию массового, детского, юношеского и инклюзивного спорта в РФ.

«Мы уже открыли 24 Центра уличного баскетбола, в том числе пять — в новых субъектах Российской Федерации, профинансировали строительство круглогодичного плавательного бассейна в Макеевке Донецкой Народной Республики, выстраиваем эффективное взаимодействие с региональными властями для развития спортивной инфраструктуры по всей стране. И, конечно, рады принять участие в проекте строительства нового мультифункционального комплекса в Москве — это социально значимая инициатива, которая даст дополнительный стимул в развитии детско-юношеского и массового спорта в регионе», — отметил он.

В 2024–2025 годах Москва была признана лидером среди регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства в рейтинге Минэкономразвития. С 2013 года Правительство Москвы заключило 10 концессионных и одно ГЧП-соглашение, предусматривающие строительство за счет инвесторов важных для города объектов в сфере дорожного строительства, здравоохранения, образования, жилищно-коммунального и гостиничного хозяйства. Суммарный объем инвестиций по этим соглашениям составит около 314 млрд рублей.