Гарбузов: премия «Лучший промышленный дизайн России» приглашает на бесплатную программу

Минпромторг России и департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы приглашают на образовательную программу национальной премии «Лучший промышленный дизайн России», сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Это главный конкурс страны для дизайнеров и производителей, которые создают современные и оригинальные продукты.

«В сентябре в рамках премии „Лучший промышленный дизайн России“ стартует масштабная открытая образовательная программа. Это уникальная площадка, которая объединит талантливых дизайнеров, опытных инженеров, авторитетных экспертов, а также студентов и начинающих профессионалов. Образовательный проект Правительства Москвы и Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова включает в себя серию авторских лекций, а также хакатон „Город будущего“, разработанный совместно с инновационным центром „Сколково“» — добавил Гарбузов.

В сентябре 2025 года каждую неделю будут проходить увлекательные лекции в офлайн-формате, участие — бесплатное по регистрации. Слушателей ждут выступления ведущих специалистов отрасли.

Евгений Маслов из компании «ТМХ Инжиниринг» представит тему «Промдизайн как стратегически необходимый инструмент создания конкурентного продукта». Владимир Шипилов, представитель компаний YADRO и Британской школы дизайна, расскажет о теме «Дизайн-язык — ключ к сердцу покупателя. Глобальные тренды промышленного дизайна современных электронных девайсов». Сергей Смирнов, основатель студии Smirnov Design, поделится опытом в области «Дизайна медицинского оборудования». Завершит образовательный трек выступление Гюльнары Агамовой из Агентства креативных индустрий «Механизмы поддержки креативных индустрий в РФ на региональном уровне: лучшие кейсы. Взаимодействие креативных индустрий и бизнеса».

Особого внимания заслуживает спецпроект, разработанный совместно с инновационным центром «Сколково», — трехдневный хакатон «Город будущего», который пройдет в начале октября 2025 года. Команды молодых специалистов будут создавать инновационные инфраструктурные решения для инновационного центра «Сколково» и ОЭЗ «Технополис Москва».

В хакатоне примут участие 10 команд по 5 человек, которых будут сопровождать опытные кураторы — резиденты ОЭЗ «Технополис Москва», участники проекта «Сколково» и топ-менеджмент городской среды инновационного центра «Сколково».

Победители хакатона получат уникальную возможность пройти стажировку в экосистеме «Сколково» и в ведущих компаниях ИТ сектора ОЭЗ Москвы. Это не просто соревнование, а реальный шанс для молодых специалистов расширить круг профессиональных контактов и начать собственный путь в индустрии промышленного дизайна.

Больше информации и регистрация по ссылке.