Один из ведущих поставщиков оборудования и расходных материалов для полиграфии, индустрии визуальной рекламы и производства упаковки — компания «Техно-Графика» — приобрел помещение в первой очереди промышленного парка «Кувекино», сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Объект возводится в Новой Москве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда.

«Программа стимулирования создания мест приложения труда позволяет формировать современные промышленные кластеры в разных округах столицы. Одним из крупнейших проектов станет промышленный парк „Кувекино“, который строится всего в 16 км от МКАД, рядом с городом Троицком. Его площадь составит 230 тыс. кв. м и создаст более 4 тыс. новых рабочих мест для жителей ТиНАО. В рамках первой очереди планируется строительство трех корпусов», — уточнил Гарбузов.

В новом пространстве будет создан единый технологический и логистический хаб компании, а также офисы продаж и поддержки клиентов. Формат light industrial обеспечивает возможность совмещения офисных, складских и сервисных функций, а также комфортные условия для персонала.

«Кейс компании „Техно-Графика“ является прекрасной иллюстрацией универсальности формата light industrial, который позволяет эффективно совмещать в одном пространстве до четырех разных функций, создавая добавленную стоимость для бизнеса компаний. Современная инфраструктура промпарка „Кувекино“, а также его удобное расположение рядом с ключевыми магистралями позволят резидентам повысить эффективность логистики. Дополнительным бонусом для них также станут расположенные рядом остановки общественного транспорта, а в перспективе — открытие Троицкой линии метро», — отметил управляющий партнер Parametr Александр Манунин.

Транспортная доступность промышленного парка обеспечена прямым выездом на проспект Славского, соединяющим Калужское и Варшавское шоссе, а также маршрутами общественного транспорта. В будущем удобство для сотрудников дополнительно повысит запуск станций Троицкой линии метро.

«Выбор промпарка „Кувекино“ стал стратегическим решением для дальнейшего развития нашей компании. Нас привлекли безупречная логистика локации, современная инфраструктура и технические возможности промпарка, которые идеально соответствуют нашим бизнес-задачам. Консолидация демонстрационного зала, офиса и всей логистики на одной площадке — это не просто переезд, это переход на качественно новый уровень операционной эффективности», — добавил исполнительный директор компании «Техно-Графика» Иннокентий Виленский.

Строительство промышленного парка «Кувекино» ведется под надзором Мосгосстройнадзора.

Программа стимулирования создания мест приложения труда реализуется с 2020 года и охватила практически все районы города. Инвесторы возведут свыше 230 объектов общей площадью более 6 млн кв. м.