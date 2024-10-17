Гарбузов: на газобетонном заводе в Зеленограде начали установку оборудования

Предприятие по выпуску автоклавного газобетона появится в Зеленограде в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Анатолий Гарбузов.

Заводы будут выпускать газобетонные блоки, металлоконструкции, строительные материалы и полуприцепы — дома на колесах.

«Земельные участки для создания производств город передал инвестору по льготной ставке 1 рубль в год. В результате в округе появится более 600 рабочих мест, часть из них создадут по программе стимулирования создания мест приложения труда», — уточнил Гарбузов.

Землю для создания и расширения производств по льготной ставке без проведения торгов город представляет с марта 2022 года в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

На сегодняшний день на заводе по выпуску газобетонных блоков идет монтаж оборудования.

«Производственные объекты планируется ввести в эксплуатацию в 2025 году. Зеленоградский завод газобетонных блоков будет построен первым. Новая современная строительно-промышленная инфраструктура позволит локализовать производство высокотехнологичной продукции, создать для москвичей комфортные условия труда и новые рабочие места. Такие проекты при поддержке города, помогают бизнесу не только успешно развиваться, но и решать социальные вопросы, в том числе содействовать трудоустройству», — уточнил директор проектов ГК ФСК Максим Рыбаков.

С 2020 года в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда правительство Москвы заключило более 130 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости — новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, учреждения образования, культуры и спорта.

Совокупно в развитие города и создание мест приложения труда будет привлечено свыше 2 триллионов рублей, что позволит создать более 290 тысяч новых рабочих мест практически во всех отраслях экономики города.

Отправить заявку для участия в программе застройщики могут через онлайн-сервис на Инвестиционном портале Москвы.