Гарбузов: Москва укрепляет торгово-экономические отношения с Марокко

По итогам первого полугодия текущего года товарооборот столицы и Королевства Марокко увеличился на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Интерес московских экспортеров к рынкам Северной Африки, в частности Королевства Марокко, стремительно возрастает. Во многом этому способствует поддержка города. Специалисты Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиций «Моспром» сопровождают столичных промышленников на каждом этапе их внешнеэкономической деятельности», — уточнил Гарбузов.

Так, с 8 по 10 сентября «Моспром» вместе с Торговым представительством РФ в Марокко организовал международную бизнес-миссию для московских экспортно ориентированных предприятий в Касабланку. Среди них – производители медицинского оборудования, лекарственных препаратов, дисплеев, 3D принтеров, зарядных станций для электромобилей, а также компания, специализирующаяся на выпуске рыбных консервов.

«Мы высоко ценим инициативы Москвы по развитию торгово-экономического сотрудничества с Королевством Марокко. В очередной раз компании, входящие в состав столичной делегации, представили высокий уровень технологий и качества продукции, востребованной на рынках стран Северной Африки. Уверены, что такие контакты будут способствовать расширению взаимной торговли и углублению партнёрства между Москвой и потенциальными партнерами из Марокко», — прокомментировал консультант Торгового представительства Российской Федерации в Королеве Марокко Степан Богоутдинов.

В рамках бизнес-миссии московские компании провели ряд деловых встреч с потенциальными партнерами. Так, производитель дисплеев и интерактивного оборудования ООО «Некс-Т», выпускающий высокотехнологичные устройства под брендом NexTouch, провел переговоры с рядом крупнейших дистрибьютеров и торгово промышленной палатой Марокко, а также с крупнейшим медицинским университетом во франкоговорящей Африке. «Некс-Т» готова адаптировать свои разработки под конкретные потребности образовательного учреждения.

Московский производитель зарядных станций для электромобилей ООО «Интермобилити.ЕВа» презентовал свою продукцию Африканской федерации цифровых бизнесов. Стороны договорились продолжить контакты после завершения бизнес-миссии для выработки взаимовыгодных форм сотрудничества.

Компания «Русский рыбный мир», специализирующаяся на выпуске икры и рыбных консервов, в ходе бизнес-миссии провела более десяти целевых встреч с крупнейшими дистрибьюторами и торговыми сетями Марокко. Кроме того, представители предприятия посетили Международную агропромышленную выставку SIEMA FOOD EXPO 2025. Итоги переговоров позволяют рассчитывать на начало экспортных поставок не только в Королевство Марокко, но и в другие страны Северной Африки.

С 2019 года центр «Моспром» помогает московским компаниям выходить на международные рынки. Один из самых эффективных инструментов поддержки — байерская программа, которая дает бизнесу возможность участвовать в зарубежных отраслевых выставках и деловых миссиях.