Гарбузов: Москва и Саудовская Аравия укрепляют отношения

В Москве 4 декабря прошел деловой форум «Россия — Саудовская Аравия», посвященный развитию партнерства в промышленности и инвестиционной сфере. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что город планомерно укрепляет торгово-экономические связи с дружественными государствами в соответствии с поручением Мэра Сергея Собянина.

«Королевство Саудовская Аравия — стратегический партнер Москвы. По итогам 9 месяцев 2025 года экспорт предприятий, расположенных на территории города, в Саудовскую Аравию увеличился на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Помимо этого, столица заинтересована в развитии инвестиционных проектов в области высоких технологий, в частности на базе особой экономической зоны „Технополис Москва“», — рассказал Гарбузов.

Генеральный директор Центра поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром» Ольга Старикова в своем выступлении выделила ключевые направления сотрудничества с Саудовской Аравией. Среди них — привлечение прямых иностранных инвестиций для внедрения современных критических технологий. Это позволит развивать производство медоборудования и инновационных фармпрепаратов на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Еще одним направлением стали вложения в создание туристических объектов мирового класса, таких как крупные парки развлечений и масштабные аквапарки. Также столица рассматривает совместные перспективные проекты в области технологий будущего: создания лекарств клеточной и генной терапии, промышленной робототехники, беспилотных логистических систем и решений для мобильности.

«Центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиций „Моспром“ предоставляет широкий спектр инструментов для столичных компаний, заинтересованных в увеличении поставок собственной продукции за рубеж, а также развитии международных проектов, укрепляющих промышленный и инвестиционный потенциал города. В частности, в следующем году мы планируем запустить маркетинговые меры поддержки московских предприятий, чтобы повысить их узнаваемость за рубежом, в частности на рынке Саудовской Аравии», — сказала Старикова.

По результатам мероприятия Центр «Моспром» заключил Меморандум о взаимопонимании с компанией Value Makers Studio. Цель документа — содействие трансграничному сотрудничеству, включая обмен опытом, поддержку международных коммуникаций и выход на новые рынки, в частности на рынок Саудовской Аравии.