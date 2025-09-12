Гарбузов: компании Москвы увеличивают выпуск косметической продукции

Столичные производители косметики и средств для дома сохраняют ведущие роли на российском рынке и предлагают покупателям обширный ассортимент декоративной и уходовой продукции. За период с января по июль 2025 года выпуск парфюмерии, косметики, а также мыла и чистящих составов увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным сроком предыдущего года, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Анатолий Гарбузов.

Он уточнил, что успехи косметической индустрии в столице обеспечены ведущими местными компаниями, которые не только наращивают производственные мощности, но и активно занимаются научными исследованиями, создавая инновационные и высококачественные товары.

«При поддержке города в январе–июле 2025 года выпуск парфюмерных и косметических средств, а также бытовой химии в Москве вырос на 50,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. За 7 месяцев 2025 года производители мыла и моющих, чистящих и полирующих, парфюмерных и косметических средств отгрузили товаров почти на 70,6 млрд рублей, увеличив прошлогодние показатели на 66,5%», — отметил Гарбузов.

Инновационная компания «Гельтек-Медика»

В Москве выпуском косметики и бытовой химии занимаются более 30 предприятий, где трудятся свыше 4 тысяч высококвалифицированных сотрудников.

Один из флагманов рынка — инновационная компания «Гельтек-Медика», которая разрабатывает профессиональную уходовую косметику и контактные среды для медицинской сферы. В коллаборации со студией «Союзмультфильм» была создана линейка продуктов с известными мультперсонажами: Винни-Пухом, попугаем Кешей, Багирой и другими.

В серию вошли бестселлеры бренда: гель для душа с кислотами, солнцезащитный крем SPF50, флюид для тела, уход за руками и ногами, а также липидовосполняющий крем. За первые два квартала 2025 года продажи косметики этой марки выросли почти втрое относительно аналогичного промежутка прошлого года.

Бьюти-ателье «Косметические решения»

В столице также функционирует компания «Косметические решения» — бьюти-ателье, специализирующееся на контрактном производстве. Фирма предоставляет бизнесу полный цикл услуг благодаря собственной лаборатории и заводским мощностям.

«За текущий год мы запустили в работу две новые фасовочные линии и модернизировали парк оборудования, что позволило увеличить производительность производства на 50% и штат сотрудников на 30% по сравнению с прошлым годом», — пояснил генеральный директор компании Владимир Чернов.

Faberlic

Еще одно московское предприятие — Faberlic, также продемонстрировало рост в первом полугодии 2025 года. Выпуск косметики, включая средства для кожи, волос, декоративную продукцию, а также товары для ванны и душа, увеличился на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До конца 2025 года компания планирует представить 250 новинок в категориях косметики и бытовой химии.