Гарбузов: бумажная промышленность в Москве развивается

В Москве сосредоточены сотни предприятий из отрасли бумажной промышленности: от малых полиграфических мастерских до крупных игроков рынка. С января по июнь 2025 года столичные компании увеличили производство бумаги и изделий из нее на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Об этом сообщил министр правительства города, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

«Сегодня в Москве работает более 700 предприятий, занятых в деревообрабатывающей промышленности, в том числе в производстве бумаги и картона, а также в полиграфической отрасли: от выпуска упаковочных материалов до печати книг. При поддержке города отрасль растет и активно расширяет линейку продукции. В первом полугодии 2025 года столичные компании увеличили производство бумаги и бумажных изделий на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года», — отметил Гарбузов.

Он уточнил, что объем отгрузки готовой продукции превысил 27,4 млрд рублей.

Компания «Артбум» уже четверть века сохраняет статус одного из флагманских производителей бумажных изделий в Московском регионе. Предприятие выпускает высокотехнологичную бумажную продукцию — от стандартных офисных форматов до рулонных материалов для широкоформатной печати. Важное место в ее ассортименте занимают материалы с термочувствительным покрытием, которые применяются в кассовых аппаратах и банкоматах.

По словам генерального директора компании Дарьи Корбан, за прошедший год предприятие достигло серьезных успехов в производстве термобумаги — были проведены многочисленные лабораторные исследования и тесты, что позволило наладить выпуск новой, более экологичной версии продукции.

«Также ключевым достижением стала модернизация одной из машин для нанесения термолака: теперь весь цикл создания термобумаги осуществляется на собственном оборудовании без привлечения сторонних подрядчиков. Это позволило повысить качество, сократить сроки выпуска и снизить экологическое воздействие», — пояснила Корбан.

Еще одним активно растущим производителем в Москве является компания «Дельта Принт Т», которая специализируется на выпуске микрогофрокартона и упаковки из целлюлозного, макулатурного, дизайнерского и крафт-картона. Фирма предлагает широкий спектр полиграфических услуг благодаря мощному технологическому оснащению и парку современного оборудования.

Благодаря внедрению программных комплексов управления производством и качеством, систем машинного зрения и искусственного интеллекта в первом полугодии 2025-го прирост производства составил 20% относительно аналогичного периода прошлого года. Продукция пользуется спросом у предприятий Москвы, регионов России и Республики Беларусь, включая производителей парфюмерии и косметики, бытовой химии, лекарственных средств и БАДов.

Среди заметных участников рынка — компания «ТАРО-ГРУПП». Она входит в число ведущих поставщиков картонной упаковки подарков и производственной тары для различных отраслей. На фабрике «ТароПак» созданы условия для полного цикла производства — от разработки дизайн-макетов в конструкторском бюро до выпуска высококачественных изделий любыми тиражами. Компания активно внедряет автоматизацию и роботизацию процессов сборки картонных коробок. Для этого используются в том числе станки отечественного производства, разработанные и внедренные инженерами предприятия.

Ведется работа по внедрению многофункционального робота для внутренних нужд. Среди заказчиков — банки, страховые и финансовые организации, крупные производственные, пищевые и торговые компании по всей России.