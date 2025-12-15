Гарбузов: более 40 единиц нового оборудования установили на КМЗ

С апреля на предприятии было установлено свыше 40 единиц нового оборудования. Переоснащение обеспечило рост производительности на отдельных участках от 30% до 50%.

«Первый этап обновления производственных мощностей КМЗ значительно расширил станочный парк завода. В работу введены токарные и фрезерные станки с числовым программным управлением для механического участка, высокоточные установки лазерного раскроя для металлообработки, печи газовой цементации и отпуска для термического участка, а также высокоточная координатно-измерительная машина для метрологической службы. В целом в рамках модернизации КМЗ в этом году реновировано 67 рабочих мест», — отметил Гарбузов.

Так, КМЗ приобрел 5 высокоточных установок лазерного раскроя московского производителя «ЛАССАРД» для металлообработки. Механический участок получил 2 фрезерных трехосевых обрабатывающих центра и 3 токарных центра с барфидером предприятия «СтанкоМашКомплекс».

«Для полноценной и эффективной работы с новым парком оборудования организовано обучение персонала по программам, согласованным с поставщиками техники. Модернизация производства поддерживает исполнение долгосрочных контрактов, включая офсетный договор с правительством Москвы, согласно которому в течение 10 лет КМЗ поставит городу 22,7 тыс. лифтов для реализации программ капитального ремонта и реновации», — заявил генеральный директор Карачаровского механического завода Дмитрий Сидельковский.

Модернизация предприятия-резидента особой экономической зоны «Технополис Москва» предусматривает введение новой испытательной башни высотой 138 м. Инфраструктура КМЗ позволит проводить полный цикл испытаний и сертификацию лифтового оборудования, сокращая сроки вывода продукции на рынок и повышая надежность серийных поставок.