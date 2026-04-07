Гарантийный фонд Подмосковья выдал поручительства на сумму 933 млн рублей

Московский областной гарантийный фонд в январе–марте 2026 года предоставил предпринимателям Подмосковья поручительства на сумму 933,96 млн рублей. Поддержку получили 87 субъектов МСП, что позволило привлечь более 1,9 млрд рублей заемных средств, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Всего за первый квартал 2026 года фонд выдал 99 поручительств. Поддержка востребована у малого и среднего бизнеса при недостатке залогового обеспечения и позволяет привлекать кредиты для развития, покупки оборудования и расширения производства.

«За период с января по март 2026 года поддержку Московского областного гарантийного фонда получили 87 субъектов малого и среднего предпринимательства. Суммарно бизнесу было выдано 99 поручительств на общую сумму 933,96 млн рублей. Благодаря поручительствам фонда предприниматели смогли привлечь более 1,9 млрд рублей заемных средств», — сообщила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Одним из получателей поддержки стало ООО «Простор-Л», которое занимается строительством и комплексным оснащением ледовых арен. Компания получила поручительство на 25 млн рублей и привлекла 50 млн рублей кредита. Средства направят на запуск производства энергоэффективных холодильных и климатических установок, хоккейных бортов с повышенной травмобезопасностью, систем водоподготовки и изделий из нержавеющей стали.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.