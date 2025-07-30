ФРС США не стала менять ключевую ставку, оставив ее на прежнем уровне

Федеральная резервная система (ФРС) США не стала менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 4,25–4,5% годовых. Это решение, принятое на июльском заседании, полностью соответствует ожиданиям рынка, пишет РИА Новости .

Рыночные эксперты, опрошенные Trading Economics, точно предсказали этот шаг регулятора. История изменений ставки за последний год была довольно динамичной. После достижения пикового значения 5,25-5,5% в июле 2023 года, ставка оставалась неизменной на протяжении восьми заседаний подряд.

Затем в сентябре прошлого года ФРС впервые с 2020 года приступила к снижению ставки, сразу уменьшив ее на 0,5 процентных пункта. В ходе последующих двух заседаний регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики, доведя ставку до текущего уровня.

По последним данным, рост экономической активности в первом полугодии снизился. Несмотря на это, рынок труда остается стабильным с низким уровнем безработицы, хотя инфляция все еще превышает желаемый уровень.

Центральный банк США заявил, что продолжит уменьшать свои запасы казначейских обязательств, долговых инструментов и ипотечных ценных бумаг. Регулятор внимательно отслеживает экономические показатели и готов внести необходимые изменения в денежно-кредитную политику, если возникнут угрозы для целевых показателей занятости или инфляции.