ФРС США не стала менять ключевую ставку, оставив ее на прежнем уровне
Федеральная резервная система (ФРС) США не стала менять базовую процентную ставку, оставив ее на уровне 4,25–4,5% годовых. Это решение, принятое на июльском заседании, полностью соответствует ожиданиям рынка, пишет РИА Новости.
Рыночные эксперты, опрошенные Trading Economics, точно предсказали этот шаг регулятора. История изменений ставки за последний год была довольно динамичной. После достижения пикового значения 5,25-5,5% в июле 2023 года, ставка оставалась неизменной на протяжении восьми заседаний подряд.
Затем в сентябре прошлого года ФРС впервые с 2020 года приступила к снижению ставки, сразу уменьшив ее на 0,5 процентных пункта. В ходе последующих двух заседаний регулятор продолжил смягчение денежно-кредитной политики, доведя ставку до текущего уровня.
По последним данным, рост экономической активности в первом полугодии снизился. Несмотря на это, рынок труда остается стабильным с низким уровнем безработицы, хотя инфляция все еще превышает желаемый уровень.
Центральный банк США заявил, что продолжит уменьшать свои запасы казначейских обязательств, долговых инструментов и ипотечных ценных бумаг. Регулятор внимательно отслеживает экономические показатели и готов внести необходимые изменения в денежно-кредитную политику, если возникнут угрозы для целевых показателей занятости или инфляции.