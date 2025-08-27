Frank Media: Rutube начал сокращать сотрудников из-за реструктуризации бизнеса

Видеопортал принадлежит «Газпром-медиа холдингу», который решил объединить три своих площадки — Rutube, Premier и приложения Yappy — в единую платформу. По словам сотрудников, во всех этих компаниях были дублирующие должности, потому многие позиции станут не нужны после реструктуризации.

В отделе кадров отметили, что содержать такой большой штат нет смысла, да и средств на это нет. Rutube объявил работникам, что увольняет их по соглашению сторон, и пообещал выплатить им два месячных оклада.

В пресс-службе «Газпром-медиа» рассказали, что холдинг «рассматривает разные варианты реструктуризации» на фоне объединения некоторых сервисов. Единая платформа может заработать уже в первой половине 2026 года.

Ранее стало известно, что Rutube нарастил месячную аудиторию в мобильном трафике более чем на 100%. Так, в июле сервисом пользовались более 49 млн уникальных пользователей.