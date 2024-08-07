Forbes: российский майонез покоряет мир

Forbes: поставки российских соусов в другие страны выросли на 17%

Отечественные производители постепенно наращивают экспорт майонеза. За январь — май текущего года поставки российских соусов в другие страны выросли на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Forbes .

«В этом году мы ожидаем, что объемы экспорта майонеза и соусов на его основе составят около 135 тыс. тонн. В 2023 году показатель достиг 107 тыс. тонн», — заявил исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.

По данным аналитики «Агроэкспорта», за последние 5 лет рост российских поставок соусов за границу составил около 30% в натуральном и около 65% в стоимостном выражении. При этом именно майонез остается главной экспортной продукцией в сегменте соусов.

В 2022 году Россия экспортировала 123,2 тыс. тонн майонеза на общую сумму 237,5 млн долларов. Основными покупателями российского соуса стали страны ЕАЭС и ближайшие соседние государства.