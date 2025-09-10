Фон дер Ляйен: Еврокомиссия не будет конфисковывать российские активы

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не планирует конфисковывать замороженные российские активы, но намерена использовать их для предоставления Украине кредитов на условиях «репараций», сообщает ТАСС .

С соответствующим предложением она выступила во время сессии Европарламента в Страсбурге.

Председатель ЕК отметила, что Евросоюзу надо в срочном порядке проработать новое решение для финансирования военного ответа Украины на основе замороженных активов РФ.

«За счет средств, связанных с этими российскими активами, мы можем выделить Украине репарационный кредит. Сами активы не будут конфискованы, и риски придется взять на себя», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она добавила, что Украина начнет возвращать кредит только после того, как РФ выплатит репарации. Этот механизм, по словам главы ЕК, обеспечит Киеву срочное финансирование и долгосрочную поддержку.