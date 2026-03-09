Фьючерсы на фондовые индексы США рушатся на фоне конфликта с Ираном

В понедельник, 9 марта, фьючерсы на американские фондовые индексы теряют более 1,5% из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке, сообщает «Интерфакс» .

По состоянию на 11:10 по московскому времени, мартовский фьючерс E-mini на индекс S&P 500 потерял в цене 1,51%, опустившись до 6642,25 пункта. Мартовский контракт E-mini на индекс Dow Jones снизился на 1,63%, достигнув 46742 пунктов.

Фьючерс на индекс Nasdaq 100 также показал отрицательную динамику, упав на 1,6% и остановившись на уровне 24275,5 пункта.

Конфликт между Соединенными Штатами и Израилем с Ираном вызвал резкое повышение цен на нефть, которые достигли максимума с 2022 года. В понедельник стоимость как Brent, так и WTI превысила 119 долларов за баррель.

Ранее стало известно, что американский президент Дональд Трамп не стал исключать наземную операцию в Иране ради нефти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.