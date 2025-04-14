Финдиректор «Самолета» Голубничая рассказала о ближайших планах компании

Финансовый директор компании ГК «Самолет» Нина Голубничая в беседе с основателем аналитической команды NZT Rusfond Игорем Шимко рассказала не только о скором вводе в эксплуатацию очереди ЖК «Остафьево» в Новой Москве, но и поделилась среднесрочными планами компании. По ее словам, уже в конце апреля «Самолет» выпустит международные стандарты финансовой отчетности. Посмотреть полное интервью можно на YouTube .

«Сейчас, в конце апреля, мы готовимся к выпуску международных стандартов финансовой отчетности, нашей отчетности. Идет сложно, честно, но мы считаем, что покажем достаточно неплохие результаты. С точки зрения долговой нагрузки, как бы все ее не боялись. И, соответственно, дальше точно будем думать про диверсификацию нашего долгового портфеля как с точки зрения банковского наполнения, так и с точки зрения инструментов финансирования», — пояснила Голубничная.

Финансовый директор ГК «Самолет» также отметила, что компания успешно прошла все оферты по облигационным займам, а также уже дополнительно объявляла о выпуске облигационных займов, которые были выпущены ранее и имели более долгосрочные горизонты погашения.

В дальнейшем компания планирует уходить в сторону долгосрочного заимствования на публичном рынке с будущим гашением кредиторской банковской задолженности.

Ранее Голубничая на примере ЖК «Остафьево» в Новой Москве показала, как стыкуются интересы управляющей компании и девелопера во время сдачи объекта в эксплуатацию. Она подчеркнула, что у обеих сторон общая цель — сделать все возможное и лучшее для клиента.