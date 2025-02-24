Финансовый университет предложил изменить пенсионную систему в России

Профессора Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Юлия Долженкова предложили изменить пенсионную системы в стране. По их мнению, нужно целенаправленно вовлекать в страхование новых плательщиков и повышать зарплату бюджетников, сообщает РБК .

Также для бюджетной системы, по мнению экспертов, выгодно вовлекать пенсионеров в занятость. Этот тренд становится все популярнее в обществе. Профессора пришли к выводу, что действующий уровень пенсионного обеспечения в России недостаточный.

Аналитики рассмотрели динамику роста пенсий с 2013 по 2023 год. Номинально выплаты увеличивались, но им не всегда удавалось обогнать инфляцию. По факту, сразу после индексации, новый виток инфляции снижает реальное содержание пенсий.

Ранее кандидат экономических наук, доцент кафедры государственных финансов Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Балынин рассказал, что россияне с 42-летним страховым стажем могут выйти на пенсию на два года раньше. Для россиянок этот срок составит 37 лет.