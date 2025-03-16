Финансист объяснила, что при снижении ставок можно инвестировать в облигации

Финансист Ермилова: когда вклады станут дешевле, можно инвестировать в облигации

Пока ставки по вкладам высокие и сохранятся на этом уровне до конца 2025 года. Однако, когда они начнут падать, необходимо выбрать иные стратегии для сохранения и увеличения количества средств, рассказала « Прайм » доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По словам эксперта, для инвестирования стоит рассмотреть облигации. Подойдут как государственные, так и корпоративные.

Ставки по облигациям в будущем тоже упадут. Однако этот способ инвестирования несет минимальный риск и подойдет для долгосрочной стратегии. Также можно вкладываться в серебро, платину, золото и палладий, заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что 14 крупных банков России уменьшили ставки по вкладам. Это произошло перед заседанием ЦБ РФ.