«Финам»: рынок замер в ожидании решения Центробанка по ключевой ставке

Индексу Московской биржи не удается расти в пятницу. На момент открытия основных торгов бенчмарк находится на отметке 2856,15 пункта, падая на 0,02%. Среди бумаг, демонстрирующих рост, можно выделить акции Ozon (+3,44%), ВУШ (+2,44%) и «Магнита» (+2,01%). В то же время снижение котировок акций наблюдается у АФК «Система» (-0,56%), ОГК-2 (-0,44%) и «М.видео» (-0,3%).

Инвесторов волнует только один вопрос: изменится ли ключевая ставка Центробанка? Будет ли она сохранена на текущем уровне 21% или же произойдет долгожданное снижение? В зависимости от решения регулятора индекс Мосбиржи может достичь отметки 3000 пунктов или вернуться к уровню 2700. В любом случае аналитики ждут от участников торгов мощной реакции.

6 июня состоится заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке. Впервые за последние 6 месяцев на рынке говорят о вероятности ее снижения. Как изменится ключевая ставка регулятора, читайте в материале РИАМО.