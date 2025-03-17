«Финам»: настрой инвесторов к доллару значительно изменился

17 марта индекс доллара США находился вблизи своих пятимесячных минимумов, колеблясь в пределах 103,7. Из-за таких низких показателей изменили свой настрой к американской валюте, сообщает « Финам ».

А 11 марта индекс доллара и вовсе опускался до 103,3. Минимумы он показывает на фоне складывающейся обстановки в мировой торговле и рисков торможения экономики США.

За неделю до 11 марта хедж-фонды уменьшили объем чистой длинной позиции по доллару против основных валют с 9,7 млрд долларов до 4,9 млрд долларов. При этом в январе, после инаугурации Дональда Трампа, позиции поднимались до 35 млрд долларов.

Таким образом, изменившиеся показатели демонстрируют то, как сильно поменялся настрой инвесторов к доллару. В марте до 57,9 п. упал и индекс потребительских настроений Мичиганского университета в США, показав минимум с ноября 2022 года.

17 марта инвесторы ожидают выхода данных по розничным продажам в США, а 19 марта — итогов очередного заседания ФРС.

Ранее эксперт сообщил, что индекс доллара падает на фоне заявлений Трампа. При этом евро растет — на прошлой неделе он подскочил на четырехмесячные максимумы.