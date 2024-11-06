Фермеры Подмосковья могут получить субсидии на поддержку молочного животноводства

С 8 ноября министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области начинает прием документов для предоставления субсидии из регионального бюджета на поддержку молочного животноводства в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Получателем могут стать К (Ф)Х и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, состоящие на учете в налоговых органах по Московской области и ведущие деятельность на территории региона. Также среди условий — достижение молочной продуктивности за год, предшествующий году предоставления субсидии. На корову — 7 тыс. кг молока и более, на козу — 600 кг и более, на овцу — 150 кг и более. Кроме того, недопустимо снижение маточного поголовья, по сравнению с его численностью годом ранее.

Размер субсидии рассчитывается на 1 голову сельскохозяйственного животного по состоянию на 1 января года представления субсидии. Для коров молочного направления продуктивности — составляет 8 тыс. рублей, для коз и овец — 2 тыс. рублей.

Прием документов осуществляется на портале предоставления мер государственной финансовой поддержки в срок до 18 ноября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.