Он выступил на круглом столе «Продовольственный суверенитет России».

«Сейчас наша страна — лидер по экспорту зерна, и у нас перепроизводство. При пороговом значении в 95% мы производим в 1,5 раза больше, чем потребляем. И являемся мировым лидером по экспорту зерна. Мы неплохо продвинулись по мясу и мясопродуктам: у нас перепроизводство, и мы все ищем экспортные рынки. В первую очередь это касается мяса птицы и свинины, по говядине чуть-чуть не хватает, но я уверен, что скоро закроем этот сегмент», — сказал Сирота.

Он отметил, что в настоящее время Россия также экспортирует рыбную продукцию, а еще масло. По словам Сироты, перед страной стоит амбициозная задача — выйти на значение собственного производства молока в 95%.

«Фрукты и ягоды — это наша большая точка роста. К 2030 году планируется нарастить объем в 1,5 раза. Такая амбициозная задача», — добавил Сирота.

По его словам, другая важная цель, имеющаяся на будущее, — семена российской селекции. Сирота добавил, что работы в этой сфере ведутся хорошими темпами.

