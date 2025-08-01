Фармкомпания Подмосковья зарегистрировала новый препарат для терапии ожирения

Компания «ПСК Фарма», резидент особой экономической зоны «Дубна», зарегистрировала новое лекарственное средство для терапии ожирения. Новый медикамент «Инсудайв Слим» с действующим веществом семаглутид является российским аналогом препарата Wegovy, не имеющим регистрации в стране. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Биофармацевтическая компания «ПСК Фарма» получила регистрационное удостоверение на препарат «Инсудайв Слим», который содержит повышенную концентрацию активного вещества семаглутид. Препарат будет выпускаться на собственных производственных мощностях компании в ОЭЗ «Дубна».

Препарат предназначен для снижения и поддержания веса у взрослых от 18 лет в качестве дополнения к низкокалорийной диете и физической активности при ожирении или наличии избыточной массы тела с сопутствующими заболеваниями, в числе которых преддиабет, сахарный диабет 2 типа, высокое артериальное давление (гипертензия), отклонение от нормального уровня липидов крови, а также синдром обструктивного апноэ во сне или сердечно-сосудистые заболевания.

В компании отметили, что «Инсудайв Слим» входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), что делает его доступным не только для самостоятельной покупки в аптеках, но и в рамках льготного обеспечения.

«Наша компания непрерывно пополняет портфель ЖНВЛП в области пульмонологии, эндокринологии, онкологии, ревматологии и других, понимая их высокую социальную значимость. Новый препарат позволит повысить доступ российских пациентов к современной терапии сахарного диабета 2 типа и ожирения, потребность в которой непрерывно растет», – отметила генеральный директор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

«ПСК Фарма» уже производит препараты для лечения ожирения и сахарного диабета 2 типа. Так, в 2024 году компанией была зарегистрирована линейка медикаментов нового поколения для терапии данных заболеваний — лираглутид и семаглутид (антагонисты рецепторов ГПП-1). Среди них — «Инсудайв» (аналог Oземпика), «Шугалес» и «Весфол».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что поликлиники и амбулатории Московской области ежедневно посещают 200 тыс. человек для получения помощи.

«У нас 406 поликлиник, 200 амбулаторий, куда ежедневно приходят 200 тыс. человек», - сказал Воробьев.