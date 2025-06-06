Евросоюз прекратил беспошлинный ввоз украинских товаров

ЕС с 6 июня прекращает действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году, сообщает RT со ссылкой на журнал Евросоюза.

С сегодняшнего дня снова будут действовать квоты, позволяющие ввозить беспошлинно или по льготным тарифам строго ограниченные объемы товаров. После исчерпания этих квот Евросоюз будет применять продукции из Украины стандартные тарифы.

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен заявлял, что Еврокомиссия не будет продлевать торговые льготы для Украины, которые истекают в июне.

Ранее европейские страны–экспортеры в США разошлись во мнениях о том, какой должна быть реакция на пошлины: Германия и Франция хотят ввести объемный пакет ответных тарифов и ограничить инвестиции в США, а Италия, например, не против вообще не отвечать на пошлины.