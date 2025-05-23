сегодня в 17:50

Европейские рынки упали после совета Трампа ввести пошлины в 50%

Европейские рынки снизились после совета президента США Дональда Трампа ввести 1 июня пошлины 50% против товаров из Евросоюза. Пострадали немецкий, британский и французский индексы, сообщает РБК .

Индекс ФРГ DAX подешевел на 2,84% до 23,3 тыс. пунктов. Французский САС-40 снизился на 3,03% до 7,6 тыс. пунктов.

Британский FTSE100 уменьшился на 1,45% до 8,6 тыс. пунктов.

Ранее Трамп заявил, что недоволен сложностями в торговле с Евросоюзом. Поэтому он принял решение ввести пошлины в 50% с ЕС с 1 июня.