Еврокомиссия выделила Украине 1,5 млрд евро из доходов от российских активов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о выделении Украине первого транша в размере 1,5 млрд евро из доходов от реинвестирования замороженных российских активов. Деньги будут направлены на покупку вооружения для Киева.

«Сегодня мы перевели 1,5 млрд евро доходов от иммобилизованных активов России на нужды обороны и восстановления Украины», — написала фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Урсула фон дер Ляйен останется главой Еврокомиссии еще в течение 5 лет, депутаты Европейского парламента проголосовали за ее переизбрание. Перед голосованием она выступила с предвыборной программой, в которой высказалась о якобы угрозах со стороны России и Китая.

Также председатель Еврокомиссии пообещала продолжить выделение военной и финансовой помощи Украине.