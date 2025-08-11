Еврокомиссия отправила 1,6 млрд евро Киеву с доходов от замороженных активов РФ

Европейская комиссия рассказала в понедельник, что направила Украине третий транш с доходов от замороженных активов Центробанка России. Сумма составила 1,6 млрд евро, сообщает « Интерфакс ».

Первый подобный транш Европейская комиссия отправляла Украине в июле 2024 года. Второй был сделан в апреле 2025 года.

В документе написано, что прибыль поступает от активов ЦБ РФ, которые были заморожены в соответствии с европейскими санкциями. Активы все еще заблокированы, но проценты по ним, как считает ЕК, «могут использоваться для поддержки Украины».

В Брюсселе добавили, что 90% первых двух траншей отправили Киеву через Европейский фонд мира (EPF). 10% направили через Украинский фонд.