ЕЦБ принял решение понизить 3 ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов
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По итогам заседания совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) принял решение понизить три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов, сообщает ТАСС.
Таким образом, доходность по депозитным вкладам составляет 2,5%, ставка по основным операциям рефинансирования — 2,65%, а маржинальное кредитование предполагает ставку в размере 2,9%.
В соответствии с прогнозами, инфляция в еврозоне в 2025 году составит 2,3%, в 2026 году — 1,9%, а в 2027 году — 2%. Что касается инфляции, исключая цены на энергоносители и продукты питания, то ЕЦБ прогнозирует ее в среднем на уровне 2,2% в 2025 году, 2% в 2026 году и 1,9% в 2027 году.
По прогнозам регулятора, экономика еврозоны продемонстрирует рост в размере 0,9% в текущем году, 1,2% в 2026 году и 1,3% в 2027 году.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что после отказа от российских энергоресурсов Европа потеряла конкурентоспособность из-за высоких цен на нефть и газ.