«Это мечты покупателей»: сеть «Верный» опровергла свою продажу

В Сети распространилась информация, что владелец торговой сети «Верный» Андрей Рогачев начал искать покупателя на свой бизнес, однако эта информация не соответствует действительности. В компании опровергли слухи о скорой смене руководства, сообщает ТАСС .

«Этот шум - скорее, мечты покупателей. Последний раунд предметных переговоров состоялся в 2020 году», - прокомментировали слухи в компании.

По данным «Коммерсанта», Рогачев искал покупателей на свой бизнес, за который хотел выручить от 25 до 35 млрд рублей.

Торговая сеть «Верный» существует с 2012 года. Ее создатель Андрей Рогачев в 1999 и 2004 годах, запустил проекты «Пятерочка» и «Карусель» соответственно. Обе эти сети в настоящий момент являются частью группы X5.

«Верный» включает в себя свыше 1200 магазинов, географически охватывающих такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Ярославль, Калуга, Екатеринбург, Владимир, Тула, Тверь и окружающие их регионы.

