«Это грабеж!»: популярный бензин подорожал почти до 74 рублей в Екатеринбурге

Самый популярный бензин подорожал почти до 74 рублей в Екатеринбурге

Сильное подорожание бензина произошло на АЗС в Екатеринбурге, АИ-95 поднялся в цене более чем на 10 рублей за литр, сообщает E1.ru .

Как рассказал один из водителей, 7 октября на заправке он залил АИ-95 по цене в 62,68 рубля за литр, а уже 12 октября отдал за литр 73,95 рубля. Это произошло на АЗС «Опти», являющейся партнером «Газпромнефти».

«Это просто грабеж! А дизеля вообще не было», — подчеркнул мужчина.

Ранее на заправках «Башнефть-Розницы» повысилась стоимость бензина и дизельного топлива. Это было уже второе поднятие цен на АЗС в октябре.

