«Это глупость»: депутат высказался об иске США к РФ по царским долгам
Фото - © Freepik, fabrikasimf
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что иск американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD к России с требованием вернуть царские долги является глупостью, сообщает NEWS.ru.
Он подчеркнул, что Российская Федерация не является правопреемником Российской империи и, следовательно, не обязана отвечать по ее долгам.
«Мы понимаем, что иск фонда США к РФ вернуть царские долги — это глупости. Россия не является правопреемником Российской империи, так же как и Советский Союз не являлся. Те долги, которые были перед царской Россией во многих банках: европейских, японских, американских, — они не были возвращены СССР. Это все носит характер авантюризма со стороны американского фонда», — отметил Чепа.
Однако, учитывая неоднозначность современной юридической системы, нельзя исключать различных сценариев. Парламентарий добавил, что некоторые судебные инстанции могут рассматривать подобные дела. Тем не менее, он выразил уверенность в отсутствии перспектив у подобного иска.
Ранее стало известно, что техасский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал в американский суд иск к России на сумму, превышающую 225,8 млрд долларов. Организация добивается возврата долгов по облигациям, выпущенным во времена существования Российской империи. В качестве ответчиков, помимо Российской Федерации, указан целый ряд государственных инстанций.
