«Это глупость»: депутат высказался об иске США к РФ по царским долгам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что иск американского инвестиционного фонда Noble Capital RSD к России с требованием вернуть царские долги является глупостью, сообщает NEWS.ru .

Он подчеркнул, что Российская Федерация не является правопреемником Российской империи и, следовательно, не обязана отвечать по ее долгам.

«Мы понимаем, что иск фонда США к РФ вернуть царские долги — это глупости. Россия не является правопреемником Российской империи, так же как и Советский Союз не являлся. Те долги, которые были перед царской Россией во многих банках: европейских, японских, американских, — они не были возвращены СССР. Это все носит характер авантюризма со стороны американского фонда», — отметил Чепа.

Однако, учитывая неоднозначность современной юридической системы, нельзя исключать различных сценариев. Парламентарий добавил, что некоторые судебные инстанции могут рассматривать подобные дела. Тем не менее, он выразил уверенность в отсутствии перспектив у подобного иска.

Ранее стало известно, что техасский инвестиционный фонд Noble Capital RSD подал в американский суд иск к России на сумму, превышающую 225,8 млрд долларов. Организация добивается возврата долгов по облигациям, выпущенным во времена существования Российской империи. В качестве ответчиков, помимо Российской Федерации, указан целый ряд государственных инстанций.

