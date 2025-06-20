Есть риск, что конъюнктура рынка депозитов изменится к лету 2026 года

Аналитик: высокий интерес к депозитам останется, пока ставка будет выше 15%

В настоящее время интерес россиян к банковским вкладам остается на высоком уровне. Такая ситуация сохранит свою актуальность, пока ключевая ставка будет выше 15%. Однако конъюнктура рынка может измениться к лету следующего года, сообщила РИАМО директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Онлайн-спрос вкладчиков показал, что несмотря на снижение ставок, с начала 2025 года спрос на депозиты остается на пиковых значениях за последние два года.

«Мы как финансовый маркетплейс видим, что по итогам мая количество онлайн-запросов на вклады оказалось вдвое выше, чем годом ранее. А за первую половину июня на „Выберу.ру“ количество запросов вкладчиков продолжало расти и превысило прошлогодний результат на треть», — рассказала эксперт.

Топ-5 регионов, жители которых наиболее активно интересуются вкладами в июне, возглавила Москва. На второй и третьей строчках — будущие вкладчики из Подмосковья (особенно из Балашихи) и Санкт-Петербурга, замыкают первую пятерку июня в подборе вкладов краснодарцы и йошкаролинцы.

«Считаем, что повышенный интерес россиян к сбережениям сохранится и в дальнейшем, причем как минимум до IV квартала 2025 года, пока ключевая ставка останется выше 15%», — отметила Андриевская.

По ее словам, последующая активность вкладчиков будет зависеть от вектора ставки, который связан с колебаниями инфляции. В случае, если жесткие меры ЦБ принесут результат, активность вкладчиков постепенно пойдет на спад.

«Есть риск, что к следующему лету конъюнктура рынка для вкладчиков будет менее благоприятна, чем сейчас», — сказала эксперт.