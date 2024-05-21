Эсксперт Беляев: скупка золота неопасна для российской экономики

Само по себе легальное приобретение золота не представляет никакой опасности для российской экономики, заявил РИАМО кандидат экономических наук, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаил Беляев.

Ранее генеральный директор сети ломбардов «Сияй» Александр Портнов сообщил Lenta.ru о результатах исследования, в ходе которого было выяснено, что запасы золота у россиян превысили резервы драгметалла Центробанка РФ.

По словам Беляева, скупка золота россиянами составляет не более 10% от всего объема потребления драгметалла в экономике.

«Это очень немного. Большая часть золота используется в ювелирной промышленности, освоении космоса, электронике, медицине. Например, на изготовление ювелирных изделий идет около 50% всего добываемого золота. На остальные цели — от 9 до 15%», — сказал экономист.

Он отметил, что сейчас ЦБ беспокоит, что золото скопилось у россиян на руках и не вложено в экономику.

«Действительно, скопление золота „под подушкой“ — это омертвение денег. Регулятор также опасается гипотетического сценария, что наступят трудные времена и люди начнут расплачиваться золотом, что приведет к выбросу на рынок большого количества денег одновременно, а это резко усилит инфляцию. Но такой сценарий маловероятен. Поэтому тот факт, что совокупные сбережения населения в золоте превышают по объему золотовалютные резервы ЦБ, сам по себе не является негативным моментом для экономики», — заключил Беляев.