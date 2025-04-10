ЕС на 90 дней приостанавливает введение контрмер на пошлины США

После того, как американский президент Дональд Трамп объявил о решении отложить на 90 суток действие повышенных пошлин США в отношении других стран, в ЕС заявили, что решили приостановить введение контрмер на тарифы, сообщает РИА Новости .

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Евросоюз приостанавливает на 90 дней введение своих контрмер в ответ на пошлины США.

По ее словам, Европа хочет «дать шанс» переговорам с Вашингтоном по поводу тарифов. При этом ЕС не отменяет контрмеры полностью, а готовится ввести их, если переговоры с США окажутся нерезультативными.

Фон дер Ляйен добавила, что многие государства-члены ЕС поддержали принятие контрмер.

Ранее Трамп объяснил свое решение отложить введение повышенных пошлин. Он заявил, что люди слишком забеспокоились и «стали выходить за рамки».