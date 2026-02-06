Энергетики увеличили мощности для новых предприятий в Подмосковье

Энергетики компании «Россети Московский регион» подключили к электросетям новые производственно-складские комплексы в Дмитровском округе, Химках и Лобне, что позволило предприятиям расширить производство и повысить надежность электроснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Компания «Россети Московский регион» продолжает развивать энергетическую инфраструктуру Подмосковья, обеспечивая новые мощности для промышленных и логистических объектов. В Дмитровском округе специалисты предоставили 5 МВт мощности новому производственно-складскому комплексу площадью 60,8 тыс. кв. м, предназначенному для производства и хранения продуктов питания. Для этого была смонтирована распределительная подстанция 10 кВ, проложены две резервируемые кабельные линии общей протяженностью более 16 км, а также установлены современные системы учета и автоматики.

В Химках энергетики подключили к сетям производственно-складской комплекс компании «КЛИНИПАК», выпускающей стерилизационную упаковку для здравоохранения. Под Дмитровом увеличена мощность электроснабжения комплекса «Деке Экстружн» с 150 до 420 кВт, что позволило предприятию расширить производство товаров для загородного домостроения.

В Лобне завершен первый этап работ по выдаче 1 МВт мощности новому корпусу комплекса «Краснополянская птицефабрика», где планируется создать 630 рабочих мест. В дальнейшем мощность комплекса увеличат до 5 МВт. Все объекты подключены по второй категории надежности, что обеспечивает бесперебойное электроснабжение даже при технологических сбоях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.