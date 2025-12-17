сегодня в 12:40

Экспортеры Москвы выбрали приоритетные рынки для продвижения в 2026 году

Московские экспортеры перечислили приоритетные регионы для продвижения. На сайте столичной программы Made in Moscow закончилось голосование за международные отраслевые события, в которых компании из РФ хотели бы поучаствовать в 2026 году, сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития мегаполиса.

Бизнесмены выбирали из 229 иностранных выставок. Также им было разрешено предлагать собственные варианты.

В перечень входили мероприятия для представителей 11 сфер. Среди них ИТ-фирмы, креативный бизнес, изготовители оборудования, электроники, продуктов питания, а также стройматериалов.

«Самыми популярными направлениями для продвижения стали Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия и Казахстан. Интерес у брендов вызвали и страны Африки. По результатам опроса составят план деловых событий на 2026 год», — отметила заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы — руководитель аппарата Мэра и Правительства Москвы Наталья Сергунина.

Власти столицы займутся арендой площадки, застройкой, оформлением коллективного стенда Made in Moscow. Также проведут встречи с вероятными партнерами, оплатят услуги переводчика. Еще будут оплачены иные траты.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем активно развивать международное сотрудничество. Город оказывает полный спектр поддержки столичным экспортно ориентированным компаниям: от проведения аналитических исследований перспективных рынков сбыта до организации участия в международных бизнес-миссиях и выставках. Все это позволяет предприятиям быстрее выходить на новые рынки и заключать международные контракты», — рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.

Первая делегация при поддержке Московского экспортного центра уже готовится к посещению международной выставки пищевой продукции GulFood в Объединенных Арабских Эмиратах. Мероприятие пройдет в январе.

Столичные бренды покажут там в четвертый раз. За три предыдущих года московские фирмы подписали 36 экспортных контрактов на сумму более двух млрд рублей.

Еще в начале 2026 года собираются организовать мероприятие для промышленного сектора — «Иннопром. Саудовская Аравия». Выезд проведет центр поддержки экспорта, промышленности и инвестиционной деятельности «Моспром».

Выбрать нужное событие и отправить заявку на участие можно на единой платформе Made in Moscow.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.