Экспортеры Москвы расширяют присутствие на рынках дружественных стран

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об успехах в развитии столичных предпринимателей. Городские компании осуществляют поставки своей продукции в 170 государств, а общий оборот продукции достиг 108 млрд рублей. В целях оказания поддержки и помощи в этой сфере был основан Московский экспортный центр (МЭЦ), сообщает газета «Известия» .

«Экспортеры продолжают расширять присутствие на рынках дружественных стран: объем поддержанного экспорта вырос на 80% за первое полугодие 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года», — поделился Собянин.

Глава города рассказал о результатах работы МЭЦ: за время его существования более 17 тыс. компаний воспользовались услугами центра, из них 1,5 тыс. смогли выйти на международные рынки в более чем 110 странах. Предприниматели имеют доступ к разнообразным образовательным ресурсам, таким как Московская школа экспортера, «Час с торговым представителем Российской Федерации», «Диалог с цифровым атташе», а также к различным бизнес-акселераторам.

Кроме того, МЭЦ занимается организацией международных выставок и бизнес-миссий, а еще участвует в них.

Собянин отметил, что за последние 7 лет московские предприниматели представили свою продукцию под единым брендом Made in Moscow на 200 международных мероприятиях в 56 странах, а суммарный объем договоров, заключенных по итогам встреч, превысил 5,5 млрд рублей.