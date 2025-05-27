Экспорт машин из Китая в США в апреле рухнул практически на треть

Экспорт легковых машин из КНР в Соединенные Штаты в апреле упал до минимального уровня с апреля 2022 года. Он снизился по отношению к марту практически на треть, сообщает РИА Новости со ссылкой на статслужбу Китая.

В годовом выражении объем экспорта машин из КНР в США упал на 42%. С января по апрель объем продаж легковых машин и иного подобного транспорта в Соединенные Штаты составил 587,3 млн долларов. Это на 20% ниже, чем за то же время в 2024 году.

Суммарно КНР экспортировала легковых автомобилей во все страны мира в апреле на 8,3 млрд долларов. США упали с 11-го на 22-е место среди покупателей этих машин. На первом находится Бразилия (597,7 млн долларов), на втором Бельгия (564 млн долларов), на третьем Мексика (560,9 млн долларов). Россия занимает шестое место (507,1 млн долларов).

Ранее сообщалось, что в апреле 2025 года китайские изготовители машин поставили рекорд по размерам скидок на рынке РФ. Они предлагали покупателям дисконт в размере около 730 тыс. рублей или 21% от цены.