Экспорт из Подмосковья в Республику Беларусь вырос более чем на 5%

Сельхозтоваропроизводители Московской области увеличивают объемы поставок продукции агропромышленного комплекса в Республику Беларусь. Так, за 5 месяцев этого года экспорт увеличился на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

За 5 месяцев с начала года из региона в Беларусь было вывезено 115,8 тыс. тонн продукции на сумму 222,7 млн долл. Таким образом на долю Республики Беларусь приходится 26,9% экспорта продукции агропромышленного комплекса Подмосковья. Основными товарными позициями на экспорт стали: плодовоовощные консервы — отправлено 9,6 тыс. тонн на 40,5 млн долл., мясная продукция — экспортировано 16,3 тыс. тонн на 33,4 млн долл., корма для непродуктивных животных: кошек, собак, декоративных птиц, рыб, грызунов — 3,9 тыс. тонн на 31,9 млн долл., сахаристые кондитерские изделия — 5,6 тыс. тонн на 25,8 млн долл.

В Минсельхозе Московской области уточнили, что из Республики Беларусь в регион за 5 месяцев основными товарными позициями на импорт стали: рыба и морепродукты — ввезено 42,9 тыс. тонн, молочная продукция — импортировано 19,6 тыс. тонн, мясная продукция — 19,3 тыс. тонн. Товарооборот между регионом и Республикой за 5 месяцев с начала года увеличился на 6,2% и составил 266,6 тыс. тонн на сумму 598,1 млн долл.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.