Экспорт химической продукции с поддержкой Москвы вырос в 6,8 раза

Московские компании расширяют свое присутствие за границей, в 2024 году экспорт химпромышленности увеличился на 29,4%, а поставки химической продукции в другие страны с поддержкой города выросли в 6,8 раза, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Достичь данных показателей в мегаполисе удалось за счет выхода на новые рынки в мире и комплексной поддержки предпринимателей. Среди ключевых партнеров Москвы — Бразилия, Индия, Беларусь, Китай и Турция.

За границу столичные компании отправляют следующие химсоединения и высокотехнологичные решения: инновационные полимеры, экопластик, медицинские и экологические реагенты.

Москва будет и дальше поддерживать экспортно ориентированные компании. Химическая промышленность, вместе с ИТ и технологиями, остается приоритетом в экономической политике мегаполиса.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов заявил, что в первые 3 месяца этого года промпроизводство в городе выросло на 5% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года. Наибольший рост показали предприятия химической, легкой, электротехнической, машиностроительной и других отраслей.