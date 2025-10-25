Эксперты зафиксировали снижение уровня жизни среднестатистического европейца

По данным статистики, уровень жизни среднестатистического европейца заметно упал за последнее десятилетие. На это повлияли пандемия COVID-19, рост цен на энергоносители и высокая инфляция, сообщает RG.RU со ссылкой на statista.com.

Финансы европейских домохозяйств значительно сократились из-за роста цен в таких важных областях, как продовольствие, жилье и энергетика. На фоне этого многие жители Европы не могут позволить себе даже предметы первой необходимости.

При этом у среднестатистических граждан ЕС разный жизненный опыт и траты. Это зависит от страны, в которой они проживают. Зарплаты также разнятся. Так, например, в Западной Европе в 2021 году средняя зарплата в месяц составляла около 2 тыс. евро, в странах Восточной Европы она варьируется от примерно 1 тыс. евро.

Стоимость жизни тоже разная. Например, в Берлине и Париже придется сильно потратиться на жилье, здравоохранение и образование. В странах Восточной Европы это все обойдется дешевле. В среднем граждане ЕС тратят на жилье около 30% своего дохода.

Между тем эксперты заявляют о европейском энергокризисе. Причина — ошибочная стратегия европейского руководства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.