Эксперты рассказали, как решение по ставке ФРС повлияет на рынок криптовалют

18 сентября на заседании Федеральной резервной системы (ФРС) США объявят об изменении базовой кредитной ставки. Эксперты рассказали, как это повлияет на рынок криптовалют, сообщает РБК .

Все участники рынка ожидают, что ФРС снизит ставку. Однако прогнозы относительно двойного или одинарного снижения разделились. За прошедшую неделю вероятность первого варианта выросла почти вдвое и составила 59%.

Участники рынка считают, что шансы двойного снижения ставки возросли на фоне растущей корреляции цен на криптоактивы и традиционных финансовых активов.

Базовая ставка ФРС — это кредитная ставка, которую банки используют для предоставления друг другу краткосрочных займов. Благодаря низкой ставке кредиты становятся более доступными для участников рынка, что помогает развивать бизнес. Высокая ставка предполагает, что доступ к капиталу становится труднее и дороже.

Благодаря низкой ставке участники рынка склонны инвестировать в так называемые рисковые активы, к которым относится и криптовалюта. По мнению главного рыночного стратега Bannockburn Global Forex Марка Чендлера, двойное снижение ставки неблагоприятно отразится на цифровой валюте, так как ФРС обеспокоена именно состоянием экономики, а не ценами на фондовых рынках.

Кроме того, к тому же рынок уже заложил в цены одинарное снижение ставки, заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Двойное снижение ставки может сигнализировать о более серьезных опасениях рынков, и тогда ФРС придется уделить внимание смягчению экономических рисков, отметил основатель 10x Research Маркус Тилен.

Ранее эксперты не исключили сценарий, при котором биткоин после уменьшения ставки ФРС США перейдет к снижению вплоть до просадки на 15%.