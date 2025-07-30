Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление рубля в начале августа

В конце июля на валютном рынке сохраняется напряженность. Эксперты отмечают, что рубль может ослабнуть из-за угроз новых санкций со стороны США, а также из-за возможного введения пошлин на российское сырье. По словам Михаила Зельцера, эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», после снижения ключевой ставки до 18% годовых курс рубля начал снижаться, а основным драйвером движения остается геополитика.

Генеральный директор GIS Mining Василий Гиря пояснил, что в ближайшие дни инвесторы будут следить за реакцией США и возможными санкциями, а также за ценами на нефть и заявлениями Центробанка. Он отметил, что курс рубля, вероятно, останется под давлением, а ключевым событием станет заседание ФРС США 30–31 июля. Если ФРС даст сигнал о снижении ставки, доллар может временно скорректироваться, но при жесткой позиции американской стороны доллар сохранит поддержку.

Управляющий фондом и основатель SharesPro Денис Астафьев добавил, что 1 августа выйдет отчет по занятости в США, который может усилить волатильность на валютном рынке. Встреча OPEC+ 3 августа также может повлиять на цены на нефть и курс рубля.

По прогнозу Михаила Зельцера, в августе доллар может превысить 80 рублей и приблизиться к 85, а евро — уйти за 95 рублей. Василий Гиря считает, что при стабильной нефти курс доллара будет колебаться в пределах 80–84 рублей, но при ухудшении внешней обстановки может протестировать уровень 84–85 рублей.

Аналитик «Сравни» Алексей Лоссан отметил, что в базовом сценарии рубль будет постепенно ослабляться, а возврат к уровням начала лета маловероятен. Руководитель департамента «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман ожидает, что в августе курс доллара будет находиться в диапазоне 79–86 рублей.