Эксперты посоветовали родителям помогать детям деньгами на конкретные цели

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Финансовые эксперты рекомендуют направлять помощь детям на образование, жилье или бизнес и дополнять их собственные накопления, а не заменять их, сообщает kp.ru .

Крупная сумма к совершеннолетию не гарантирует разумных трат: в 18 лет опыт управления капиталом не появляется автоматически, пояснила финансовый советник Елена Требина. Психолог Ольга Медяник отметила, что подаренное жилье может снизить мотивацию, если ребенок ожидает дальнейшего обеспечения.

Эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Сергей Красноусов предложил покрывать 30–50% крупных жизненных целей, оставляя остальное ребенку. Среди разумных целей — образование, первый взнос по ипотеке, бизнес и финансовая подушка. Требина рекомендовала добавлять деньги к сумме, которую ребенок накопил сам.

Родителям важно учить детей обращаться с деньгами и не отказываться от собственных пенсионных накоплений ради помощи им.

«Не стоит жертвовать своим будущим. Родители без пенсионных накоплений со временем становятся финансовой нагрузкой для тех же самых детей. Лучший подарок ребенку — финансово независимые родители», — сказала Ольга Медяник.

Для накоплений можно использовать рублевые вклады, наличную валюту, индивидуальный инвестиционный счет с налоговыми вычетами и программу долгосрочных сбережений с софинансированием государства. Выбор зависит от целей и сроков. Медяник посоветовала откладывать регулярно и настроить автоплатеж.

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